◇第102回東京箱根間往復大学駅伝予選会（2025年10月18日陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園の21.0975キロ）第102回箱根駅伝（来年1月2、3日）の出場権を懸けた予選会が行われ、過去11回の総合優勝を誇る順大は10時間32分35秒の2位で15年連続67回目の出場を決めた。前回予選会では11位と1秒差の10位で通過。本大会は7秒差の11位でシード権を逃した。チームトップ、個人26位の1時間2分34秒でフィニッシュしたエースの