俳優・歌手の相田翔子（55）が17日、自身のブログを更新。手作りパスタを披露した。【写真】「盛り付けもセンス抜群」相田翔子が披露した秋香る手作り“和風スパゲッティ”相田は「急に肌寒くなりましたね」と書き出し、「今年は大好きな秋の風を楽しめないのかと思っていたら 今日は心地よい秋日和です♪」と上機嫌の様子。「そんな秋はなんだか和風スパゲッティを作りたくなります」とつづり、特製“和風スパゲッティ”が