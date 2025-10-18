秋田県内では１８日午前、クマによる人的被害が相次ぎ、男女２人がけがを負った。病院に搬送されたが、いずれも意識はあるという。午前９時半頃、大仙市太田町国見で、「『クマにやられた』と女性が駆け込んできた」と近隣住民から１１９番があった。県警大仙署によると、女性（７３）が頭や顔、右腕にけがを負った。同署によると、女性は自宅の庭で作業していたところクマに襲われ、近くの住宅に助けを求めた。午前１０時