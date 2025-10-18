全国からご当地キャラクターが一堂に集まり、地元をPRするイベントが滋賀県彦根市で始まりました。ご当地キャラ博は、ひこにゃんの地元、滋賀県彦根市で開かれ、キャラクターを通じて地域の魅力を知ってもらおうと2008年から行われています。今年は、33の都道府県に加えて、タイやハワイからもご当地キャラクターが集合し、ファンと写真を撮るなどイベントを盛り上げています。会場では、グッズの他、各地域の特産品を販売するコー