15日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）SAGA久光スプリングスに所属する中島咲愛が、フォロワー1万人突破を記念してファンクラブを開設することを自身のインスタグラムで発表した。 中島は宮崎市出身のアウトサイドヒッターで、鹿屋体育大学卒業後の2022年に久光スプリングス（現・SAGA久光スプリングス）に入団した。昨シーズンは全29試合にベンチ入りし、今シーズンの開幕節2