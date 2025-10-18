宮本浩次が10月31日公開映画『爆弾』の主題歌「I AM HERO」を10月24日22:00に配信開始することが決定した。映画『爆弾』は、日本最大級のミステリーランキング『このミステリーがすごい！2023年版』(宝島社)『ミステリが読みたい 2023年版』(ハヤカワミステリマガジン2023年1月号)で1位に輝いたベストセラー小説を映画化したものだ。その主題歌として書き下ろされた「I AM HERO」は凝縮されたメッセージに命を吹き込む歌声が駆け抜