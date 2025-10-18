ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地にブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズの第4戦に5-1で勝利。4連勝でリーグ優勝を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場。投手としては7回途中無失点、10奪三振。打っては3本の本塁打で、3打数3安打3打点だった。大谷は初回の登板で先頭を歩かせたものの3者連続三振を奪う立ち上がり、その直後の打席で先頭打者本塁打