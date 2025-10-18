¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯11·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£ ¢£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼³¦¤Îµ¤±Ô¡¦Ý¯ÅÄÃÒÌé¤Î½éÄ¹ÊÔ¤Ï¤Ê¤ó¤È¢þ¢þ¾®Àâ¤À¤Ã¤¿!Ý¯ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤ÈÍ¶²ëÅô¡Ù°ÊÍè¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤ÆÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤Ãî¹¥¤­ÀÄÇ¯¡¦魞ÂôÀô¤¬³èÌö¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ã»ÊÔ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤­¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¿·´©¡Ø¼º¤ï¤ì¤¿ËÆ¡Ù¤Ï½é¤ÎÄ¹ÊÔ¡¢¤·¤«¤â·Ù»¡¾®Àâ¤À¤È¤¤¤¦¡£Ã»ÊÔ¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤á¤¤¤¿ÏÃ¤Þ