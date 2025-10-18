人気声優・大西亜玖璃の3年ぶりの写真集『LONG VACATION』が、11月28日（金）に発売されることが決定し、先行カットが解禁された。 大西亜玖璃写真集『LONG VACATION』 大西亜玖璃写真集『LONG VACATION』 『ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』の上原歩夢役などで知られる声優・大西亜玖璃。その愛らしいキャラクターと存在感で活躍の幅を広げている彼女の約3年ぶりとなる写真集の撮影の舞台は南国ベトナム。