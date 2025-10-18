【モデルプレス＝2025/10/18】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が16日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女、美ウエストちらり◆辻加純、大阪で美ウエスト披露辻は「大阪 少しだけ観光して帰ってこれた」と大阪の観光地・道頓堀での写真を投稿。水玉模様のトップスで両手を上げた“グリコポーズ”で、美しいウエストを披露し