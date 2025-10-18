【モデルプレス＝2025/10/18】モデルの滝沢眞規子が10月16日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。【写真】滝沢眞規子「ビジュ最強」手作りソースカツ弁当◆滝沢眞規子、夫へのボリューム満点弁当公開滝沢は「今日はソースカツ丼です」と弁当箱いっぱいにソースカツ丼が詰まった写真を公開。きんぴらごぼうやポテトサラダ、茹で卵が添えられた色鮮やかな弁当になっている。また、「夫用は使い捨て