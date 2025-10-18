１０月１８日の東京４Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝１８頭立て）は、２４年セレクトセールで１億円で落札されたエピッククイーン（牝２歳、栗東・中内田充正厩舎、父エピファネイア）が逃げ切って白星発進を決めた。勝ち時計は１分２３秒３（良）。マイペースで逃げると余力十分に直線へ。残り２００メートル手前あたりから追い出されると、最後まで先頭を守り半馬身差で押し切った。川田将雅騎手は「返し馬からテンショ