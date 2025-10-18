◆みやざきフェニックス・リーグ巨人―日本ハム（１８日・ひむか）巨人は１８日、日本ハム戦のスタメンを発表した。先発マウンドは横川凱投手。大型左腕の投球に期待がかかる。２戦連発中のリチャード内野手は「４番・ＤＨ」で先発出場。今季キャリアハイを更新する１１本塁打を放った大砲のバットに注目が集まる。以下、巨人のスタメン。【巨人】１番・中堅浅野２番・二塁門脇３番・右翼中山４番・ＤＨリチャー