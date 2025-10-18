自動出入国システム開放から環太平洋経済連携協定（CPTPP）まで。韓日経済界が会って手を取り合うことに同意した。国交正常化60周年を迎え、従来の量的交流を質的協力に拡張する内容の「韓日経済協力2．0」時代を開こうと合意した。韓国経済人協会（韓経協）と日本経済団体連合会（経団連）は17日、東京の経団連会館で第32回韓日財界会議を開き、こうした内容について議論した。柳津（リュ・ジン）韓経協会長は開会の辞で「両国が6