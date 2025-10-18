ブルボンから、パフェ感覚で楽しめるカップアイス「ルマンドdeクランチクレープショコラコーヒー」が登場！コールドブリューコーヒーを加えたアイスとチョコレート、クランチクレープを組み合わせた新作アイスが、2025年10月13日(月)より販売中です。 ブルボン「ルマンドdeクランチクレープショコラコーヒー」  発売日：2025年10月13日(月)内容量：110ml販売場所：全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店など