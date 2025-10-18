今夏以降、クマによる襲撃で人が死亡した事件が相次いている。10月も岩手県北上市などで被害者とみられる遺体が発見されている。クマ被害への危機感が高まる中、過去の事例を当事者の証言でまとめた「ドキュメントクマから逃げのびた人々」（三才ブックス、税込1980円）が出版された。担当編集者に話を聞いた。 【写真】駆除されたヒグマのアゴ骨。左右の犬歯が噛む力の強さを物語る 本書にはクマの襲撃から生き延びた８ケ