エム・ケー・ケーは、長野県松本市の旧井上百貨店跡の土地建物を取得した。外資系ホテルの誘致を計画している。取得したのは、地下1階地上7階建ての建物で、今年3月まで井上百貨店として営業していた。建物をフルリノベーションし、外資系ホテルを誘致したい考え。松本駅から徒歩約4分、松本バスターミナルから徒歩約1分の場所に位置する。エム・ケー・ケーは、松本市に本社を置き、ホテルや不動産、ゴルフ場などの事業を展開して