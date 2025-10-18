18日の東京4R2歳新馬戦（芝1400メートル、牝馬限定）は、抜群のスタートダッシュから逃げた1番人気エピッククイーン（牝＝中内田、父エピファネイア）が後続を振り切って初陣Vを飾った。騎乗した川田は「返し馬からテンションが高く、精神面がとても幼い馬なので、その辺が成長してくれればと思います」とコメントした。