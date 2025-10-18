11月び日本で開催する東京2025デフリンピックに出場する選手らが鈴木知事の元を訪れ抱負を語りました。デフリンピックとは、きこえない、きこえにくい人のためのオリンピックで、日本では今回初開催となり、県内では、自転車競技が伊豆市にある日本サイクルスポーツセンターで行われます。この日は静岡県にゆかりのある出場選手10人が知事を訪問しデフリンピックに向けそれぞれ抱負を語ると共に実際に競技を見て魅力を