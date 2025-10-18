【ロサンゼルス共同】米大リーグのナショナル・リーグ優勝決定シリーズは17日、ドジャースがブルワーズを5―1で破り、4連勝で2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。先発登板した大谷翔平が6回0/3を無失点で勝ち投手となった。