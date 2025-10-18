県は17日死亡事故を起こしたとされる県職員などあわせて2人の懲戒処分を発表しました。停職6か月の懲戒処分となったのは西部健康福祉センターに所属する63歳の男性です。県によりますと、男性はことし1月浜松市浜名区の信号のない交差点の横断歩道付近を横断していた女性を車ではね、死亡させたとして過失運転致死の罪で在宅起訴され静岡地裁浜松支部から禁錮1年2ヶ月執行猶予3年の判決が言い渡されています。このほか、出張