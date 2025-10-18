◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会(18日、東京・陸上自衛隊立川駐屯地〜立川市街地〜国営昭和記念公園)第102回箱根駅伝予選会が18日に行われ、立教大学がギリギリの10位で通過しました。エースの馬場賢人選手(4年)が欠場。10キロまでトップにつけており、「前半はいい形で攻めていけた」と高林祐介監督は評価。しかし、徐々に上位を下げ、17.4キロ地点では8位まで落ちる中、11位の法政大とは17秒で本選切符を死守。指揮官