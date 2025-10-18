17日夜から県内ではひき逃げ事件が相次いでいます。被害者はいずれも軽傷となっています。警察によりますと17日午後7時ごろ、浜松市浜名区細江町の県道で普通乗用車が信号で停止中の軽自動車に後ろから追突。押し出された車が前の普通乗用車に追突する玉突き事故がありました。追突された2台の車の運転手、いずれも70代男性は軽傷となっていますが、ぶつかった車両の運転手は事故後、車を放置したまま逃走したということです。警察