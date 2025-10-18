10万人に1人という難病『脳動静脈奇形』を患い、3月に「准看護師資格」を取得したことを公表した、俳優・間瀬翔太さんが、自身のブログを更新。「未来を作る為に1番必要なのは【今】」だと、改めて感じた思いを綴りました。 【写真を見る】【 10万人に1人の難病・間瀬翔太 】「未来を作る為に1番必要なのは【今】」ブログで呼びかけ【脳動静脈奇形】間瀬さんは、最近改めて思ったこととして、「明日や明後日、来週や来年、そ