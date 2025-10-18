徳島県阿南市で17日、能登半島地震の被災地、石川県小松市の宮橋勝栄市長が自らの経験に基づいた地震支援の在り方いついて講演をしました。これは去年の1月発生した能登半島地震の教訓を生かし今後の防災や復興支援に役立てようと民間の任意団体、「災害対策コンソーシアム四国」が開きました。講演会では、発災直後から指揮をとった石川県小松市の宮橋勝栄市長が約80人の参加者を前に自らの体験談を交えながら被災者支援の