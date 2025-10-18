4月13日から半年間わたって開催された大阪・関西万博が、10月13日に閉幕した。日本国際博覧会協会によると、4月13日から10月13日までの184日間の累計入場者数は2,557万8,986人（関係者を除く）、累計チケット販売数（暫定値）は2,206万9,546枚、うち通期パスは40万4,393枚だった。本稿では、24万4,094人が来場した最終日の様子を写真で振り返る。午前8時40分、曇り空の下、東西ゲートが開門。会期中で最も早い開門時間だった。西ゲ