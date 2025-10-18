大谷が1試合3発。ワールドシリーズへと導く(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月17日、本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、7回の第4打席で左中間席へポストシーズン5号本塁打を放った。【動画】まさにバケモノ！1試合3発目となった大谷の豪快アーチシーンドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「これは、ドジャースをワー