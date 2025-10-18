タレントの川崎希さんは10月16日、自身のInstagramを更新。かわい過ぎる赤ちゃんの写真を披露しました。【写真】川崎希のかわい過ぎる赤ちゃん子どもたちのすてきな姿を披露川崎さんは「最近のbaby &kids」とつづり、12枚の写真を載せています。美形な赤ちゃんの姿を披露。目が大きく顔立ちが整っていて、とてもかわいらしいです。他にも娘と息子の姿も載せ、子どもたちが成長している様子がうかがえます。どのショットからも