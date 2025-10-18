◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦ドジャース―ブルワーズ（2025年10月17日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。第4打席でこの日3本目となる本塁打を放ち、現地放送席を騒然とさせた。4―0で迎えた7回1死の第4打席は“大谷ファン”を公言している相手3番手・メギルと対戦。2ボール1ス