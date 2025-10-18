全国各地でクマの出没が相次ぐ中、山梨のキャンプ場ではドローンを使って野生動物を近づけないようにする取り組みが始まっています。今月オープンした山中湖近くのキャンプ場。Wi-Fiの電波が行き渡っていて、晴れた日には富士山を望むことができます。敷地内にはトレーラーハウスのトイレ、シャワー、そしてグランピング用のスペースがあります。そのねらいは…NTTLandscape木下健二郎社長「非常時に避難していただく拠点として