◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦ブルワーズ―ドジャース（2025年10月17日ロサンゼルス）ブルワーズは17日（日本時間18日）、敵地でのドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に1―5で敗れ、4連敗で戦いを終えた。43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指し、30球団最高勝率でポストシーズンに挑んだが、世界一軍団の熱い壁に阻まれた。4試合で奪った得点はわずかに4。最後までドジャース投手陣を打ち崩