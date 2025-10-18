◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)佐々木朗希投手がリーグ優勝決定シリーズ第4戦・9回のマウンドにあがりました。ここまで二刀流で出場した大谷翔平選手の躍動もあり、4点リードとしているドジャース。9回を迎えた本拠地ドジャー・スタジアムには『Bailalo Rocky』という楽曲が流れます。これは佐々木投手がミゲル・ロハス選手と選んだという登場曲。歌詞の