¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙRule the Stage¡ÔBuster Bros!!! ¡õ Bad Ass Temple feat. »å¤Î²ñ ¡õ WESTEND-MAFIA¡Õ¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦Kanadevia Hall¤Ë¤Æ³«Ëë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î°µ´¬¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡Ú¥²¥Í¥×¥í¼Ì¿¿¡Û¥·¥Ö¥ä¡¢¥Ê¥´¥ä¤¬Ç®¤¤¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¡ª¡Ø¥Ò¥×¥¹¥Æ¡ÙºÇ¿·¸ø±é¡Ê°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡Ë¡Ø¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯ -Division Rap Battle-¡ÙR