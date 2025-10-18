東京シティ競馬（TCK）所属の矢野貴之騎手が、10月17日（木）に川崎競馬第11競走でカラリパヤット（内田勝義厩舎）に騎乗し、地方競馬通算3000勝を達成した。地方競馬で通算3000勝に到達したのは現役14人目。矢野騎手は1984年8月3日生まれ。2002年3月に騎手免許を取得し、同年4月12日に高崎で初騎乗、5月3日にコスモヒリュウで初勝利を挙げた。2005年2月に大井へ移籍し、以降、南関東のリーディング上位として長年活躍を続けて