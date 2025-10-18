制度改正により社会保険の適用範囲が拡大し、パートやアルバイトなど短時間勤務の人でも厚生年金や健康保険に加入するケースが増えています。 週20時間ほど働いている人のなかには、昨年から社会保険に加入し、手取りが減ったと感じている人も少なくありません。では、社会保険に加入する場合はどのくらい減るのか、そして加入によってどのようなメリットがあるのでしょうか。 本記事では、2025年10月時点の