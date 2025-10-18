◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１７日（日本時間１８日）、チームが無傷の３連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけて迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦の本拠地・ブルワーズ戦で４点リードの９回に登板。２日連続の登板はプロ入り後日米通じて初となったが、１安打無