◆報知新聞社後援第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）予選会（１８日、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地スタート、国営昭和記念公園ゴール＝２１・０９７５キロ）前回本戦１６位で予選会に回った神奈川大がトップ１０人の合計タイム７位、１０時間３６分０７秒で、箱根駅伝本戦出場を決めた。神奈川大は昨年就任した中野剛監督（５２）の下、チームトップ個人３４位の宮本陽叶（はると、４年）、酒井健成主将（