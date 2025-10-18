スティルアイライズ（牝２歳、美浦・加藤和宏厩舎、父タニノフランケル）は、父の母がウオッカ、母の祖母がダイワスカーレットという注目の血統。１０月１８日の東京４Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、ダート１４００メートル＝１８頭立て）で待望のデビューを迎えた。「まめちゃん」の愛称で親しまれ、ＳＮＳでも話題になっている同馬の応援に多数のファンが来場。検量室前のホースプレビューにはひと目その姿を見ようと、黒山の人だ