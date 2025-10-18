こんにちは！みなさん！10月のコラムをお届けします！⸻肌寒い！そしてすっかり秋！「こんなに一気に季節変わる！？」っていうくらい急に秋ですね。でも…最高！皆さん、いかがお過ごしでしょうか？先月お話ししていた「秋らしいこと」、みんなもうしてますか？私は少しずつ秋服を楽しんだり、昨日は炊き込みご飯を作ったり。もちろん、月見シリーズもちゃんと食べました。10月といえばハロウィンもあるし、これからますます