けさ、札幌市郊外の高齢者施設の近くでクマが目撃されました。先ほど、猟友会のハンターが発砲したということで、警察などが状況を確認しています。午前8時過ぎ、札幌市手稲区手稲金山にある高齢者施設の関係者が、隣接する林の中にいるクマを目撃して、警察に通報しました。通報の時点ではクマは2頭ということでしたが、確認できたのは1頭で、大きさなどは不明です。クマは現場付近に居座り、警戒が続いていましたが午前11時15分