18日午前、大仙市では73歳の女性が、仙北市では40歳の男性がクマに襲われる被害がありました。警察と消防よりますと午前9時半ごろ、大仙市太田町国見の住宅の庭で作業をしていた73歳の女性が、クマに襲われ頭や腕などにけがをしました。大仙市内の病院へ搬送されています。意識はあるということです。また、午前10時ごろ仙北市角館町下延の山林で散歩していた40歳の男性がクマに襲われました。男性は会話はできるものの、頭や手を