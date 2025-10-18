¶¯É÷¤ËÀú¤é¤ì¤ë¤â¡Ä½÷Í¥¤Î°ËÆ£Êâ(45)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æî¹ñ¥Ó¡¼¥Á¤Ç²á¤´¤¹¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ó¤å¡¼¤Æ¤£¤Õ¤ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¢µ×ÊÆÅç¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢²­Æì¡¦µ×ÊÆÅç¤Î¥Ó¡¼¥Á¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤òÊ£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¤Ê¤¬¤é³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿°ËÆ£¤¬¶¯É÷¤ËÀú¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿♡¡×¡Ö³¤¤Î»÷¹ç¤¦½÷¡×¡Ö½©¤Î³¤¤Ã