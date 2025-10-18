2025年度の文化勲章の受章者に中部大学の山本尚卓越教授が選ばれました。文化勲章の受章が決まった山本尚さん(82)は、名古屋大学などで教授を務めた日本の有機化学の第一人者で、現在も春日井市の中部大学の卓越教授として研究を続けています。効率よく高い純度で化合物の合成ができる「ルイス酸触媒」を開発し、近年は医薬品の材料として注目される化合物「ペプチド」の研究に取り組んでいます。文化勲章の親授式は11月3