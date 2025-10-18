2000年10月18日、「EE JUMP」としてデビューしたソニン。25年の時を経て現在彼女はアイドルから女優へと活躍の場を移していた。波乱万丈だった四半世紀、彼女は厳しい芸能界をどう生き抜いてきたのか。〈前後編の前編〉 【画像】12月に行うソニンの25周年記念ライブのメインビジュアル 「自分の意見を言う権利はない」と思っていたアイドル時代 「会議室で社長に解散を告げられて、鼻血が止まらなかったのを覚えて