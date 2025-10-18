昨年でツアーから撤退した上田桃子やルーキー・六車日那乃などを輩出する「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏がラフの対処法を紹介する。【連続写真】バンカーからも楽々脱出できる！上田桃子のお手本バンカーショット◇◇◇日本女子オープンや日本オープンでは深いラフが名物となっています。ボールがどのように飛ぶか計算しにくいため、ツアープロでも打つのが難しいものです。芝の長さ、密集具合、粘っこさ、ま