＜日本オープン2日目◇17日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞ツアー1勝の35歳・小鯛竜也が予選2日間とも「70」を並べて、首位と3打差の8位タイで週末を迎える。【写真】かっけー！これがミズノの新4番アイアン狭いフェアウェイ、深いラフ、硬くて速いグリーン、厳しいピン位置…。日本オープン特有のタフなセッティングの中で、支えになっているのは“ギアへの信頼”だ。「ドライバーは引き続きいいです