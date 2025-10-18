＜DPワールド・インディア選手権2日目◇17日◇デリーGC（インド）◇6912ヤード・パー72＞インドで行われているDPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。【写真】ドライバーに変化あり中島啓太の最新セッティング！初日に「65」をマークし、首位と1打差の2位発進を決めた中島啓太。2日目も1イーグル・4バーディ・3ボギーの「69」とスコアを伸ばし、トータル10アンダー・4位で週末を迎える。中島は昨年「ヒーローイン