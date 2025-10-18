兵庫県姫路市にある白浜海岸では、関西では珍しい「秋の潮干狩り」が開かれています。クマデやスコップを持った人たちが潮干狩りを楽しんでいます。白浜海岸では潮干狩りが高齢化による人出不足で８年前に休止されましたが、地元の漁業組合の若手が中心となり今年４月に復活。その喜びの声を追い風に、新たな挑戦として秋の開催も企画したということです。近年は温暖化などの影響で海水温が高く、心地よい秋風の中で楽しめ