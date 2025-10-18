ＪＲ西日本は大阪と奈良を結ぶ特急「まほろば」に新型車両「悠久」を導入し、１８日に運行を開始しました。落ち着いた墨色のボディが特徴の新型車両「悠久」。ＪＲ西日本が運行する特急「まほろば」は、新幹線などで大阪を訪れた利用客がスムーズに奈良まで移動できるように今年３月から大阪と奈良を結び定期運行していますが、１８日、新たなデザインの「悠久」がデビューしました。出発式には奈良県のマスコットキャラクタ