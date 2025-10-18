◇高校野球秋季近畿大会1回戦東洋大姫路4―1近大新宮（2025年10月18日さとやくスタジアム）高校野球の秋季近畿大会が18日に開幕し、東洋大姫路（兵庫）が近大新宮（和歌山）を4―1で下して開幕試合を制した。背番号1で最速135キロ左腕の下山大翔（2年）が9安打を許しながら崩れず、1失点完投勝利を飾った。「カットボールが良かったです。走者が出てからストライクの先行の投球ができたことは県大会から成長できた部分